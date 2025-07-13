الزمالك يقيل 3 مدربين مزورين شهادات.. ما القصة؟

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إقالة ثلاثة مدربين من قطاع الناشئين بالنادي، بسبب وجود تزوير في الشهادات التدريبية الخاصة بهم".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك ثلاثة مدربين داخل قطاع الناشئين بالنادي، تم اكتشاف واقعة تزوير في الشهادات التدريبية المقدمة منهم، لذلك قرر المجلس إقالة الثلاثي".

وأضاف: "تم اكتشاف الواقعة، بعد قيام إدارة قطاع الناشئين بالنادي بتقديم طلب لجميع المدربين لتقديم السير الذاتية الخاصة بهم ومؤهلاتهم التدريبية، طبقا لما تم تحديده من جانب اتحاد الكرة وهو إلزام جميع مدربي الناشئين الحصول على الرخصة التدريبية "C".

وتابع: "عقب تقديم الشهادات، تواصل نادي الزمالك مع اتحاد الكرة للتأكد من صحة هذه الشهادات، قبل أن يتم اكتشاف وجود تزوير في شهادات ثلاثة مدربين بالقطاع".

واختتم المصدر تصريحاته: "المدربين الذين تم إثبات عدم صحة الشهادات التدريبية الخاصة بهم وهم: "أ.ع" مدرب فريق 2013، و"أ.ز" مدرب فريق 2011، و"إ.ش" مدرب حراس مرمى فريق 2011".

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