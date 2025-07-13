كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

ليفربول

- -
17:00

بريستون نورث

كأس العالم للأندية

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يقيل 3 مدربين مزورين شهادات.. ما القصة؟

02:57 ص الأحد 13 يوليه 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007 (10) (1)
  • عرض 14 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007 (1) (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007 (4) (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007 (11) (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007 (9) (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007 (3) (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007 (13) (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007 (14) (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007 (2) (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007 (5) (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007 (6) (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
  • عرض 14 صورة
    جون إدوارد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إقالة ثلاثة مدربين من قطاع الناشئين بالنادي، بسبب وجود تزوير في الشهادات التدريبية الخاصة بهم".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك ثلاثة مدربين داخل قطاع الناشئين بالنادي، تم اكتشاف واقعة تزوير في الشهادات التدريبية المقدمة منهم، لذلك قرر المجلس إقالة الثلاثي".

وأضاف: "تم اكتشاف الواقعة، بعد قيام إدارة قطاع الناشئين بالنادي بتقديم طلب لجميع المدربين لتقديم السير الذاتية الخاصة بهم ومؤهلاتهم التدريبية، طبقا لما تم تحديده من جانب اتحاد الكرة وهو إلزام جميع مدربي الناشئين الحصول على الرخصة التدريبية "C".

وتابع: "عقب تقديم الشهادات، تواصل نادي الزمالك مع اتحاد الكرة للتأكد من صحة هذه الشهادات، قبل أن يتم اكتشاف وجود تزوير في شهادات ثلاثة مدربين بالقطاع".

واختتم المصدر تصريحاته: "المدربين الذين تم إثبات عدم صحة الشهادات التدريبية الخاصة بهم وهم: "أ.ع" مدرب فريق 2013، و"أ.ز" مدرب فريق 2011، و"إ.ش" مدرب حراس مرمى فريق 2011".

أقرأ أيضًا:
قنوات مجانية وموعد.. كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس العالم للأندية

على "شواية".. مشجع يحرق قميص محمد قدوس بعد انتقاله لتوتنهام

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك إقالة مدربين من نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك قطاع ناشئين نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بلاغ بالتزوير".. محامي إبراهيم سعيد يكشف لمصراوي آخر التطورات الخاصة بأزمته مع طليقته

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: المواجهات الكبرى المقبلة ستكون بين تحالفات عالمية وليس حروبًا ثنائية
من الخريطة "غير المقبولة" لتأجيل مناقشة الانسحاب.. إلى أي محطّة وصلت مفاوضات غزة؟
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. ومحافظ القاهرة يتابع أعمال الإصلاح ميدانيًا
لضمان سرعة عودة الخدمة.. تركيب 4 كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالمجاورة