يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويخوض الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، بقرار من المدير الفني ييس توروب، في إطار الاستعداد لموقعة بيراميدز المرتقبة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة حسم اللقب، في مباراة قوية يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة المنافسة على الصدارة.

الأهلي يفوز على زد وديا

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام زد، على نفس الملعب، وحقق خلالها الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل أهداف الفريق كل من مروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف بن شرقي.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المرتقبة، في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري هذا الموسم.