الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

بعد قرار توروب.. الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز

كتب : محمد خيري

01:25 م 23/04/2026

فريق الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويخوض الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، بقرار من المدير الفني ييس توروب، في إطار الاستعداد لموقعة بيراميدز المرتقبة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة حسم اللقب، في مباراة قوية يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة المنافسة على الصدارة.

الأهلي يفوز على زد وديا

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام زد، على نفس الملعب، وحقق خلالها الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل أهداف الفريق كل من مروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف بن شرقي.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المرتقبة، في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري هذا الموسم.

الأهلي بيراميدز توروب الدوري المصري

خبير عن ارتفاعات السيارات المتتالية: وكلاء بيهبشوا ويجروا.. وقاطعوا الزيادة
أخبار السيارات

خبير عن ارتفاعات السيارات المتتالية: وكلاء بيهبشوا ويجروا.. وقاطعوا الزيادة
"جدو قالي لو جيتي هنا هقطعلك إيدك".. كيف أشعلت "بيضة فراخ" نار الثأر بين
حوادث وقضايا

"جدو قالي لو جيتي هنا هقطعلك إيدك".. كيف أشعلت "بيضة فراخ" نار الثأر بين
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة
أخبار مصر

الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة
البرلمان الإيراني: طهران تتسلم أول إيرادات رسوم العبور في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

البرلمان الإيراني: طهران تتسلم أول إيرادات رسوم العبور في مضيق هرمز
سفارة أمريكا في القاهرة تحذر من استغلال تأشيرة الزيارة للولادة
شئون عربية و دولية

سفارة أمريكا في القاهرة تحذر من استغلال تأشيرة الزيارة للولادة

