الجيش الأمريكي ينشر فيديو للسيطرة على سفينة إيرانية في المحيط الهندي

كتب : مصطفى الشاعر

04:27 م 23/04/2026

نشر الجيش الأمريكي، مقطع فيديو يُوثق لحظة سيطرة قواته على سفينة مرتبطة بإيران في مياه المحيط الهندي، حيث أظهرت المشاهد عملية الصعود والتفتيش التي نفذتها الوحدات البحرية، في إطار حملة واشنطن لتعطيل شبكات التهريب.

وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية اعتراض ناجحة لناقلة نفط "عديمة الجنسية" في مياه المحيط الهندي، في ثاني عملية من نوعها خلال أيام، ضمن حملة دولية لتعطيل شبكات التمويل والتهريب الإيرانية.

الناقلة "ماجستيك إكس" في قبضة البحرية

أوضحت الوزارة، في بيان رسمي عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية صعدت ليل أمس الأربعاء، على متن السفينة "M/T Majestic X"، بعد التأكد من أنها تحمل شحنة من النفط الإيراني بالمخالفة للعقوبات الدولية.

وأكد البيان، أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها في "إنفاذ القانون البحري العالمي لتعطيل الشبكات غير المشروعة، واعتراض السفن التي تُقدّم دعما ماديا لإيران أينما وُجدت".

سلسلة استهدافات في "المياه المفتوحة"

تأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من اعتراض سفينة أخرى تُدعى "تيفاني"، وهي أيضا ناقلة عديمة الجنسية كانت تقوم بنقل النفط الإيراني.

وشدد "البنتاجون"، على أن المياه الدولية لن تكون "ملاذا آمنا" للسفن الخاضعة للعقوبات، في حين أشار محللون لشبكة "سي إن إن" إلى أن البحرية الأمريكية تُفضّل تنفيذ هذه العمليات في المحيط المفتوح لضمان أمن العمليات وفعالية الاعتراض بعيدا عن التعقيدات الإقليمية.

