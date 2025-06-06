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أول صورة لزيزو من مطار القاهرة متوجها إلى بعثة الأهلي

07:27 م الجمعة 06 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 6 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 6 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 6 صورة
    زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 6 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
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وصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد مصطفى زيزو، مطار القاهرة الدولي منذ قليل استعدادا للتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية والانضمام لمعسكر المادر الأحمر.

ووصلت بعثة الأهلي للولايات المتحدة الأمريكية أمس الخميس، استعدادا لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبدأ معسكر الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المران الثاني في الخامسة عصر اليوم بتوقيت أمريكا (الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة) على ملعب جامعة نوفا، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

زيزو يصل مطار القاهرة

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