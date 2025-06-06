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محمد عبد الشافي يعتزل كرة القدم بعمر الـ 39

12:08 ص الجمعة 06 يونيو 2025
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  • عرض 16 صورة
    محمد عبد الشافي
  • عرض 16 صورة
    محمد عبد الشافي
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    محمد عبد الشافي من تدريبات الزمالك
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    عبد الشافي
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    عبد الشافي
  • عرض 16 صورة
    محمد عبد الشافي
  • عرض 16 صورة
    محمد عبد الشافي
  • عرض 16 صورة
    محمد عبد الشافي
  • عرض 16 صورة
    محمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة
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    محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لأهلي جدة
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    محمد عبد الشافي
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    محمد عبد الشافي
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    عبد الشافي
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    خاص.. عبد الشافي: وقعت للزمالك لكي أنهي الجدل حول انتقالي للأهلي
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    محمد عبد الشافي
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كتب - محمد القرش:

قرر لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد عبد الشافي، اعتزاله كرة القدم عن عمر الـ 39.

وقال محمود حمدي الونش في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "أتمنى التوفيق لمحمد عبد الشافي التوفيق في خطوته المقبلة لأنها مباراته الأخيرة".

وجاء هذا القرار بعد الفوز الزمالك ببطولة كأس مصر رقم 29 تاريخيا، عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 8-7.

وكان عبد الشافي بدأ مسيرته مع نادي الزمالك في قطاع الناشئين، قبل أن يرحل في موسم 2003/2004، ويعود مرة أخرى في موسم 2009/10 ليبدأ رحلته التاريخية مع الفريق الأبيض.

وشهد موسم 2019/20 عودة الظهير الأيسر إلى الزمالك، بعدما انتقل إلى الأهلي السعودي في موسم 2015/16.

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عبد الشافي اعتزال عبد الشافي الزمالك كأس مصر بيراميدز
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