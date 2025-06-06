محمد عبد الشافي يعتزل كرة القدم بعمر الـ 39
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كتب - محمد القرش:
قرر لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد عبد الشافي، اعتزاله كرة القدم عن عمر الـ 39.
وقال محمود حمدي الونش في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "أتمنى التوفيق لمحمد عبد الشافي التوفيق في خطوته المقبلة لأنها مباراته الأخيرة".
وجاء هذا القرار بعد الفوز الزمالك ببطولة كأس مصر رقم 29 تاريخيا، عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 8-7.
وكان عبد الشافي بدأ مسيرته مع نادي الزمالك في قطاع الناشئين، قبل أن يرحل في موسم 2003/2004، ويعود مرة أخرى في موسم 2009/10 ليبدأ رحلته التاريخية مع الفريق الأبيض.
وشهد موسم 2019/20 عودة الظهير الأيسر إلى الزمالك، بعدما انتقل إلى الأهلي السعودي في موسم 2015/16.
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