كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن موقف لاعب الوسط حمدي فتحي من المشاركة في المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل، بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة إسبانيا الأخيرة.

وأوضح إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية، أن حمدي فتحي لن يشارك في ودية البرازيل، مؤكدًا أن الطرد الذي تعرض له أمام إسبانيا سيحرمه من خوض اللقاء.

وأضاف: "في حال خوض منتخب مصر مباراتين وديتين قبل كأس العالم، سيغيب حمدي فتحي عن مباراة واحدة فقط، على أن يكون متاحًا للمشاركة في المباراة الودية الثانية".

منتخب مصر يستعد للمشاركة في كأس العالم 2026

ويواصل منتخب مصر تحضيراته لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث أوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا مع نظيره الإسباني في المباراة التي أقيمت مؤخرًا على ملعب إسبانيول، ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم 2026.

وسبق ذلك فوز المنتخب الوطني على نظيره السعودي برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بجدة يوم 28 مارس الماضي، ضمن برنامج الإعداد للمونديال.

