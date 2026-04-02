الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

هل يشارك حمدي فتحي أمام البرازيل بعد طرده؟.. إبراهيم حسن يوضح

كتب : محمد خيري

12:05 م 02/04/2026 تعديل في 02:55 م

إبراهيم حسن مدير منتخب مصر

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن موقف لاعب الوسط حمدي فتحي من المشاركة في المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل، بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة إسبانيا الأخيرة.

وأوضح إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية، أن حمدي فتحي لن يشارك في ودية البرازيل، مؤكدًا أن الطرد الذي تعرض له أمام إسبانيا سيحرمه من خوض اللقاء.

وأضاف: "في حال خوض منتخب مصر مباراتين وديتين قبل كأس العالم، سيغيب حمدي فتحي عن مباراة واحدة فقط، على أن يكون متاحًا للمشاركة في المباراة الودية الثانية".

منتخب مصر يستعد للمشاركة في كأس العالم 2026

ويواصل منتخب مصر تحضيراته لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث أوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا مع نظيره الإسباني في المباراة التي أقيمت مؤخرًا على ملعب إسبانيول، ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم 2026.

وسبق ذلك فوز المنتخب الوطني على نظيره السعودي برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بجدة يوم 28 مارس الماضي، ضمن برنامج الإعداد للمونديال.

اقرأ أيضا:

نجم الأهلي السابق: الدوري المصري أقوى من السعودي والدليل واضح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم حسن منتخب مصر حمدي فتحي كأس العالم 2026 البرازيل

فيديو قد يعجبك



كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
تصنيع أول سيارة جولف كهربائية محلية داخل ورش الكلية التكنولوجية بالقاهرة..
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة