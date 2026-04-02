قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 70 و90 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 2-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع، بزبادة 73 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 54.45 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع، بزيادة 90 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 54.28 جنيه للشراء، و54.38 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 54.28 جنيه للشراء، و54.38 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع، بزيادة 70 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 54.45 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع، بزيادة 85 قرشًا للشراء والبيع.