إعلان

سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس

كتب : ميريت نادي

04:12 م 02/04/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 70 و90 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 2-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع، بزبادة 73 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 54.45 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع، بزيادة 90 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 54.28 جنيه للشراء، و54.38 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 54.28 جنيه للشراء، و54.38 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع، بزيادة 70 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 54.45 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع، بزيادة 85 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

