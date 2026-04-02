أكد هشام غوزية أهمية الفوز الذي حققه فريقه على بارادو، مشيرًا إلى أن الهدف خلال الفترة الحالية هو حصد أكبر عدد ممكن من النقاط في المباريات المؤجلة من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.

ويستضيف شباب بلوزداد نظيره الزمالك، يوم 10 أبريل الجاري، على استاد نيلسون مانديلا في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال غوزية، في تصريحات صحفية: "حققنا 3 نقاط مهمة أمام بارادو، ونسعى لمواصلة الانتصارات من أجل العودة إلى مكانتنا الطبيعية في الدوري".

مواجهة الزمالك لها طبيعة خاصة

وأضاف أن مواجهة الزمالك لها طبيعة خاصة وتحتاج إلى تحضير مختلف، في ظل ضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق، مؤكدًا: "لدينا عدد كبير من المباريات، لكن هذا هو واقعنا وعلينا التعامل معه".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تركيز الفريق ينصب حاليًا على مباراة الدوري المقبلة، قبل تحويل الانتباه بشكل كامل إلى مواجهة الزمالك.

اقرأ أيضا:

