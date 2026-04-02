"لها طبيعة خاصة".. مدرب شباب بلوزداد يتحدث عن مواجهة الزمالك

كتب : محمد خيري

01:43 م 02/04/2026 تعديل في 02:52 م

فريق الزمالك

أكد هشام غوزية أهمية الفوز الذي حققه فريقه على بارادو، مشيرًا إلى أن الهدف خلال الفترة الحالية هو حصد أكبر عدد ممكن من النقاط في المباريات المؤجلة من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.

ويستضيف شباب بلوزداد نظيره الزمالك، يوم 10 أبريل الجاري، على استاد نيلسون مانديلا في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال غوزية، في تصريحات صحفية: "حققنا 3 نقاط مهمة أمام بارادو، ونسعى لمواصلة الانتصارات من أجل العودة إلى مكانتنا الطبيعية في الدوري".

مواجهة الزمالك لها طبيعة خاصة

وأضاف أن مواجهة الزمالك لها طبيعة خاصة وتحتاج إلى تحضير مختلف، في ظل ضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق، مؤكدًا: "لدينا عدد كبير من المباريات، لكن هذا هو واقعنا وعلينا التعامل معه".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تركيز الفريق ينصب حاليًا على مباراة الدوري المقبلة، قبل تحويل الانتباه بشكل كامل إلى مواجهة الزمالك.

"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم
"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم

طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
تصنيع أول سيارة جولف كهربائية محلية داخل ورش الكلية التكنولوجية بالقاهرة..
تصنيع أول سيارة جولف كهربائية محلية داخل ورش الكلية التكنولوجية بالقاهرة..
تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز

