أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توجيهاتها بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لاحتواء بقعة التلوث بالسولار بترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية.

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه تم توجيه لجنة عاجلة من قطاع الفروع، ممثلًا في فرع القاهرة الكبرى، بحضور حسام أمين، رئيس قطاع الفروع، وممثلي الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، إلى مكان البلاغ لمتابعة الأوضاع واتخاذ ما يلزم، حيث تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والشرقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق مآخذ المياه كإجراء احترازي، كما تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول لمراجعة شركات البترول الموجودة بالمنطقة ومراجعة التسهيلات بها.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه تم التوجيه إلى مآخذ المياه على ترعة الإسماعيلية لأخذ عينات من المياه على مدار الساعة للتأكد من خلوها من الملوثات، كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بفرد حواجز مطاطية أمام مأخذ محطة مياه الشرب بعرب جهينة، وتركيب ماصات الزيوت بالمآخذ بالشرقية، وجارٍ متابعة الموقف حتى الانتهاء من احتوائه.