متابعة - محمد القرش:

يلاقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر 2024/25 اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - سيف جعفر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ملخص مباراة بيراميدز والزمالك

بداية المباراة

ضربة رأسية من لاعب بيراميدز لكن تمر بجانب مرمى محمد عواد في الدقيقة 8

سقوط سيف جعفر على ارضية الملعب بداعي الإصابة في الدقيقة 14

مرور ربع ساعة ومازال التعادل السلبي قائم

رأسية من إبراهيم عادل تمر أعلى مرمى الزمالك في الدقيقة 19

عرضية من الجهة اليسرى لبيراميدز يبعدها حسام عبد المجيد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22

أحمد عاطف قطة يسجل هدف تقدم بيراميدز على الزمالك في الدقيقة 29

عبد الله السعيد يسدد من مسافة بعيدة لكن كرته تمر أعلى العارضة في الدقيقة 42

حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد