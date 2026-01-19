بعد طفرة مطيع.. الغردقة تستضيف أقوى بطولات الجودو

تتجه أنظار عشاق رياضة الجودو إلى مدينة الغردقة، التي تستعد لاحتضان واحدة من أقوى البطولات العالمية، مع انطلاق بطولة Red To Med Judo Clash، في حدث يعكس دخول الجودو المصري مرحلة جديدة من الحضور والتأثير على الساحة الدولية، تحت قيادة الأستاذ محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو.

وتقام البطولة يومي 19 و20 يناير، بمشاركة لاعبين يمثلون 13 دولة من مختلف قارات العالم، في منافسات قوية تعكس المستوى الفني المرتفع للبطولة، وتوفر للاعبين المصريين فرصة احتكاك حقيقية مع مدارس عالمية متنوعة، داخل أجواء تنافسية تليق باسم ومكانة مصر الرياضية.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الدولي ضمن رؤية تطويرية واضحة يتبناها محمد مطيع، تعتمد على التخطيط طويل المدى وفتح آفاق الاحتكاك الدولي، وهو ما انعكس على النشاط المكثف الذي يشهده اتحاد الجودو خلال الفترة الأخيرة على المستويين المحلي والدولي.

وتُنظم بطولة Red To Med Judo Clash بالتعاون بين الاتحاد المصري للجودو والشركة المتحدة للرياضة، في نموذج احترافي للتكامل بين المؤسسات الرياضية، يهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتنظيم البطولات الدولية، إلى جانب رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين.

وتأتي هذه البطولة كجزء لا يتجزأ من الخطة الاستراتيجية لإعداد المنتخب المصري لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، حيث يسير اتحاد الجودو بخطوات مدروسة نحو بناء جيل قادر على المنافسة العالمية، في مشروع متكامل يقوده محمد مطيع بثبات، واضعًا الجودو المصري على الطريق الصحيح نحو تحقيق إنجاز أولمبي جديد لمصر.