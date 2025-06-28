كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بنفيكا

- -
23:00

تشيلسي

كأس العالم للأندية

بالميراس

- -
19:00

بوتافوجو

جميع المباريات

إعلان

صحفي تركي يكشف عرض زيزو على ناديين في بلاده

11:37 ص السبت 28 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أحمد زيزو (3)
  • عرض 4 صورة
    أحمد زيزو (1)
  • عرض 4 صورة
    أحمد زيزو (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشف الصحفي التركي بشبكة ESPN أكرم كونور عن عرض نجم النادي الأهلي أحمد سيد "زيزو" على ناديين في بلاده.

وكتب كونور عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة:"زيزو على الرادار؟.. عُرض النجم المصري على بشكتاش وفنربخشة، لكن كلا الناديين لم يُعلنا عن موافقتهما بعد".

أحمد سيد "زيزو" صاحب الـ 29 عاماً كان قد انضم لصفوف الأهلي مطلع شهر يونيو الجاري بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

وشارك اللاعب مع الأهلي بـ 3 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية صنع خلالها هدفًا.

وكان فريق فنربخشة قد أنهى الموسم الماضي من الدوري التركي في المركز الثاني برصيد 84 نقطة بفارق 11 نقطة عن جالطة سراي المتوّج باللقب، فيما أنهى بشكتاش الموسم بالمركز الرابع برصيد 62 نقطة.

اقرأ أيضًا:

قناة مجانية تنقل مباراة بنفيكا وتشيلسي بكأس العالم للأندية

رد حاسم من الأهلي على رحيل أفشة وحسين الشحات (خاص)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو بشكتاش فنربخشة الدوري التركي الأهلي صفقات الأهلي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان