كشف الصحفي التركي بشبكة ESPN أكرم كونور عن عرض نجم النادي الأهلي أحمد سيد "زيزو" على ناديين في بلاده.

وكتب كونور عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة:"زيزو على الرادار؟.. عُرض النجم المصري على بشكتاش وفنربخشة، لكن كلا الناديين لم يُعلنا عن موافقتهما بعد".

أحمد سيد "زيزو" صاحب الـ 29 عاماً كان قد انضم لصفوف الأهلي مطلع شهر يونيو الجاري بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

وشارك اللاعب مع الأهلي بـ 3 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية صنع خلالها هدفًا.

وكان فريق فنربخشة قد أنهى الموسم الماضي من الدوري التركي في المركز الثاني برصيد 84 نقطة بفارق 11 نقطة عن جالطة سراي المتوّج باللقب، فيما أنهى بشكتاش الموسم بالمركز الرابع برصيد 62 نقطة.

🚨🆕 #Exclusive 🇪🇬 #AlAhlyFC

Zizo on the radar? 👀



🫵 The Egyptian star has been proposed to Beşiktaş and Fenerbahçe — both clubs yet to give their answer. pic.twitter.com/AuXjFqybPU