الأهلي يكتفي بتعادل المليون دولار أمام بورتو ويودع كأس العالم للأندية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم التعادل برباعية لكل فريق نتيجة مباراة الأهلي ونظيره بورتو التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وسجل رباعية الأهلي كل من: وسام أبو علي بالدقائق 15، 45+2 (ركلة جزاء)، 51، محمد علي بن رمضان بالدقيقة 64.

وعلى الجانب الآخر سجل رباعية بورتو كل من: رودريجو مورا بالدقيقة 23، ويليام جوميز بالدقيقة 50، سامو أوموروديون بالدقيقة 53 وبيبي بالدقيقة 89.

ويحصد الأهلي على مليون دولار بعد تعادله مع بورتو ولكنه سيودع منافسات البطولة.

ورفع التعادل رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 2 ولكنه تذيل مجموعته بفارق الأهداف عن بورتو الذي أنهى البطولة في المركز الثالث، فيما يتصدر بالميراس البرازيلي جدول المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الوصيف.

ملخص بأبرز أحداث الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية:

وتقدم فريق الأهلي بهدف بعد مرور 15 دقيقة بعدما وصلت كرة من حمدي فتحي لزميله وسام أبو علي داخل منطقة الجزاء ليسددها بالشباك.

15' GOAL! Abou Ali lights it up for Al Ahly's first goal in the tournament! 🔥



The Egyptian giants take the lead—what a FINISH! 🔴🙌



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FCPAHL pic.twitter.com/NW9UBgAi5E — DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025

وأرسل أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 22 كرة عرضية داخل منطقة جزاء بورتو لزميله حسين الشحات الذي سدد الكرة لتصل إلى وسام أبو علي الذي أسكنها الشباك ولكن ألغاه الحكم بداع التسلل.

ووصلت كرة في الدقيقة 23 للاعب رودريجو مورا الذي راوغ دفاع الأهلي وحارس مرماه محمد الشناوي وأسكن الكرة الشباك متعادلاً لفريقه.

Rodrigo Mora glided through three like they weren’t even there.



Caught it all from behind the goal 🔥



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FCPAHL pic.twitter.com/0v6OXGH5iF — DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025

وسدد محمود حسن تريزيجيه كرة في الدقيقة 25 ولكنها وصلت سهلة ليد حارس مرمى بورتو .

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 26 بطاقة صفراء ضد لاعب الأهلي محمد هاني.

وصلت الكرة في الدقيقة 27 إلى لاعب الأهلي حمدي فتحي على حدود منطقة جزاء الأهلي سددها ولكن مرت بجانب المرمى.

وتوقف اللعب في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

ودفع المدير الفني لفريق الأهلي ريبيرو في الدقيقة 35 باللاعب ديانج بدلاً من حمدي فتحي.

ووصلت كرة في الدقيقة 38 داخل منطقة جزاء بورتو للاعب الأهلي محمود حسن تريزيجيه الذي سددها في جسد حارس المرمى.

ووصلت كرة في الدقيقة 39 للاعب الأهلي أحمد سيد زيزو على حدود منطقة جزاء بورتو ليسدد كرة بجانب المرمى ثم سدد زيزو كرة في الدقيقة التالية ولكن تصدى لها حارس مرمى بورتو.

وحصل فريق الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعدما كرة مشتركة بين دفاع بورتو وزيزو سددها وسام أبو علي بنجاح في المرمى بالدقيقة 45+2.

وتعادل فريق بورتو مع بداية الشوط الثاني عن طريق لاعبه يوليام جوميز بالدقيقة 50 من تسديدة من خارج منطقة جزاء الأهلي أسكنها الشباك.

⚡ WHAT A BANGER! ⚡



William Gomes fires it home to level the score—2-2 and the tension is sky-high! 🔥⚽



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FCPAHL pic.twitter.com/smIGZdgnM0 — DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025

ولكن لم تمر سوى دقيقة حتى تعادل وسام أبو علي بهدف بعد عرضية وصلته من يمين الملعب من زميله محمد هاني أسكنها برأسه الشباك.

🔥 HAT TRICK HERO! 🔥



Abou Ali does it again — three goals and a performance to remember! 🔴⚽⚽⚽



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FCPAHL pic.twitter.com/sjIUD7AIfC — DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025

ومن ركلة ركنية وصلت للاعب سامو أومروديون تعادل بورتو مجددًا بهدف في الدقيقة 53.

⚽ IT’S 3-3!



Samuel Aghehowa rises high and powers in a massive header! 🔥🔥 What a response by @FCPorto!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FCPAHL pic.twitter.com/RZnoc0CYM1 — DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025

ودفع المدير الفني لفريق الأهلي في الدقيقة 58 بالثلاثي جراديشار وبنشرقي وعمر كمال بدلاً من وسام أبو علي وتريزيجيه وحسين الشحات.

وسدد لاعب الأهلي محمد هاني كرة في الدقيقة 62 ولكن اترطمت في الدفاع.

وسجل محمد علي بن رمضان الهدف الرابع لصالح الأهلي في الدقيقة 65 بعدما وصلته كرة أمام منطقة جزاء بورتو أسكنها الشباك.

ووصلت كرة لأشرف بنشرقي في منتصف ملعب بورتو ليتقدم بالكرة نحو منطقة جزاء بورتو ولكنه سدد الكرة في الدقيقة 85 بجانب المرمى.

ونجح فريق بورتو في الدقيقة 89 في معادلة النتيجة بهدف سجله لاعبه بيبي من تسديدة أمام منطقة جزاء الأهلي سكنت شباك الشناوي.

