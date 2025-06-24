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الأهلي يكتفي بتعادل المليون دولار أمام بورتو ويودع كأس العالم للأندية

03:01 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية
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    الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية
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    الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية
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    وسام أبو علي
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    الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية
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    الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم التعادل برباعية لكل فريق نتيجة مباراة الأهلي ونظيره بورتو التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وسجل رباعية الأهلي كل من: وسام أبو علي بالدقائق 15، 45+2 (ركلة جزاء)، 51، محمد علي بن رمضان بالدقيقة 64.

وعلى الجانب الآخر سجل رباعية بورتو كل من: رودريجو مورا بالدقيقة 23، ويليام جوميز بالدقيقة 50، سامو أوموروديون بالدقيقة 53 وبيبي بالدقيقة 89.

ويحصد الأهلي على مليون دولار بعد تعادله مع بورتو ولكنه سيودع منافسات البطولة.

ورفع التعادل رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 2 ولكنه تذيل مجموعته بفارق الأهداف عن بورتو الذي أنهى البطولة في المركز الثالث، فيما يتصدر بالميراس البرازيلي جدول المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الوصيف.

ملخص بأبرز أحداث الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية:

وتقدم فريق الأهلي بهدف بعد مرور 15 دقيقة بعدما وصلت كرة من حمدي فتحي لزميله وسام أبو علي داخل منطقة الجزاء ليسددها بالشباك.

وأرسل أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 22 كرة عرضية داخل منطقة جزاء بورتو لزميله حسين الشحات الذي سدد الكرة لتصل إلى وسام أبو علي الذي أسكنها الشباك ولكن ألغاه الحكم بداع التسلل.

ووصلت كرة في الدقيقة 23 للاعب رودريجو مورا الذي راوغ دفاع الأهلي وحارس مرماه محمد الشناوي وأسكن الكرة الشباك متعادلاً لفريقه.

وسدد محمود حسن تريزيجيه كرة في الدقيقة 25 ولكنها وصلت سهلة ليد حارس مرمى بورتو .

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 26 بطاقة صفراء ضد لاعب الأهلي محمد هاني.

وصلت الكرة في الدقيقة 27 إلى لاعب الأهلي حمدي فتحي على حدود منطقة جزاء الأهلي سددها ولكن مرت بجانب المرمى.

وتوقف اللعب في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

ودفع المدير الفني لفريق الأهلي ريبيرو في الدقيقة 35 باللاعب ديانج بدلاً من حمدي فتحي.

ووصلت كرة في الدقيقة 38 داخل منطقة جزاء بورتو للاعب الأهلي محمود حسن تريزيجيه الذي سددها في جسد حارس المرمى.

ووصلت كرة في الدقيقة 39 للاعب الأهلي أحمد سيد زيزو على حدود منطقة جزاء بورتو ليسدد كرة بجانب المرمى ثم سدد زيزو كرة في الدقيقة التالية ولكن تصدى لها حارس مرمى بورتو.

وحصل فريق الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعدما كرة مشتركة بين دفاع بورتو وزيزو سددها وسام أبو علي بنجاح في المرمى بالدقيقة 45+2.

وتعادل فريق بورتو مع بداية الشوط الثاني عن طريق لاعبه يوليام جوميز بالدقيقة 50 من تسديدة من خارج منطقة جزاء الأهلي أسكنها الشباك.

ولكن لم تمر سوى دقيقة حتى تعادل وسام أبو علي بهدف بعد عرضية وصلته من يمين الملعب من زميله محمد هاني أسكنها برأسه الشباك.

ومن ركلة ركنية وصلت للاعب سامو أومروديون تعادل بورتو مجددًا بهدف في الدقيقة 53.

ودفع المدير الفني لفريق الأهلي في الدقيقة 58 بالثلاثي جراديشار وبنشرقي وعمر كمال بدلاً من وسام أبو علي وتريزيجيه وحسين الشحات.

وسدد لاعب الأهلي محمد هاني كرة في الدقيقة 62 ولكن اترطمت في الدفاع.

وسجل محمد علي بن رمضان الهدف الرابع لصالح الأهلي في الدقيقة 65 بعدما وصلته كرة أمام منطقة جزاء بورتو أسكنها الشباك.

ووصلت كرة لأشرف بنشرقي في منتصف ملعب بورتو ليتقدم بالكرة نحو منطقة جزاء بورتو ولكنه سدد الكرة في الدقيقة 85 بجانب المرمى.

ونجح فريق بورتو في الدقيقة 89 في معادلة النتيجة بهدف سجله لاعبه بيبي من تسديدة أمام منطقة جزاء الأهلي سكنت شباك الشناوي.

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