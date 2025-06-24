تغطية بالصور.. الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

يلتقي الأهلي عند الرابعة من فجر اليوم الثلاثاء نظيره بورتو البرتغالي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

ترتيب مجموعة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

ويتذيل الأهلي قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر بالميراس البرازيلي المجموعة برصدي 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الأمريكي الوصيف.

ويحتاج الأهلي للفوز بأكثر من هدفين مع انتهاء مباراة إنتر ميامي وبالميراس بنتيجة غير التعادل.

ويقدم مصراوي تغطية خاصة لمباراة الأهلي و بورتو:

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