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"التعامل بشكل قانوني".. أزمة نارية بين ميدو وعبدالواحد السيد في الزمالك

09:32 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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كتب - يوسف محمد:

دخل أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، في خلاف مع عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بالفريق، بعدما طلب السيد من مجلس إدارة الزمالك الحصول على إبراء ذمة مالية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك وافق في مايو الماضي، على قبول اعتذار عبد الواحد السيد من منصبه داخل الفريق، كمدير كرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "سبب الخلاف بين عبد الواحد السيد وميدو، هو أن الأخير يرى أن عبد الواحد حصل على مبالغ مالية لا يستحقها، خلال تواجده كمدير للكرة بالنادي".

وأضاف: "ميدو يتحدث أن عبد الواحد، حصل على سلف مالية من النادي، وصلت إلى 8 مليون جنيه، أن هذا مبلغ كبير يجب عليه إعادته بعد الرحيل عن الفريق ولا بد من التعامل مع هذا الأمر بشكل قانوني".

وتابع: "في المقابل يرى عبد الواحد السيد، الذي تواجد داخل مقر النادي وطلب من مجلس إدارة الزمالك بشكل رسمي الحصول على إبراء ذمة، عقب رحيله عن منصب مدير الكرة بالنادي".

واختتم المصدر تصريحاته: "مدير الكرة السابق بالنادي حصل على وعد من بعض أعضاء مجلس إدارة النادي، بمنحه إبراء ذمة مالية في مطلع الأسبوع المقبل".

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