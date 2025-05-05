كتب - يوسف محمد:

تشهد بطولة الدوري خلال الموسم الحالي 2024-2025، منافسة شرسة وقوية بين ناديي الأهلي وبيراميدز، لحصد لقب النسخة الحالية من البطولة.

ونجح النادي الأهلي في تقليص الفارق مع بيراميدز المتصدر، إلى نقطة وحيدة، بعدما حقق الفوز على حساب حرس الحدود بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، فيما تلقى فريق بيراميدز الهزيمة من فريق فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة من 21 مباراة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 46 نقطة من نفس عدد النقاط.

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

ويتبقى للنادي الأهلي، 4 مباريات في بطولة الدوري المصري، يحتاج إلى تحقيق الفوز فيهم جميعا.

الأهلي ضد المصري البورسعيدي.. الخميس 8 مايو.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. الثلاثاء 13 مايو.

الأهلي ضد البنك الأهلي.. السبت 17 مايو.

الأهلي ضد فاركو.. 28 مايو.

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

وعلى الجانب الآخر يتبقى لفريق بيراميدز 4 مباريات هو الآخر ببطولة الدوري المصري، ستكون بدايتهم يوم الجمعة المقبل أمام فريق البنك الأهلي.

بيراميدز ضد البنك الأهلي.. الجمعة 9 مايو.

الزمالك ضد بيراميدز.. الثلاثاء 13 مايو.

بتروجيت ضد بيراميدز.. السبت 17 مايو.

سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز.. لم يتم تحديدها.

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