هاني يونس ينشر فيديو لجولة مدبولي بالمنطقة الاستثمارية ببنها

كتب : محمد عبدالناصر

03:14 م 04/04/2026

هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو من المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بدأ صباح اليوم جولة تفقدية بعدد من الشركات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات، وذلك في ضوء أهمية التجارة البينية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بتأكيد أن الدولة تعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مختلف المجالات، وتهيئة بيئة جاذبة للأعمال، مع التوسع في توطين الصناعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها كان بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتوفير فرص العمل، وإقامة العديد من الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الخارج.

