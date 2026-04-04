اكتسح ليفربول برباعية.. مانشستر سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب : هند عواد

01:21 م 04/04/2026 تعديل في 03:44 م

ليفربول ومانشستر سيتي

تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على ليفربول، برباعية نظيفة.

وفاز مانشستر سيتي على ليفربول برباعية نظيفة، إذ سجل هالاند ثلاثية (هاتريك)، وأنطوان سيمينيو هدف، فيما أهدر محمد صلاح ركلة جزاء.

إلى أحداث المباراة:

تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر ستيي

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: جوميز - فان دايك - كوناتي – كيركيز

خط الوسط: فيرتز - سوبوسلاي – جرافينبيرخ

خط الهجوم: محمد صلاح - كورتيس جونز – إيكيتيكي

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - عبد القادر خوسانوف - مارك جويهي - نيكو أورايلي

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا

خط الهجوم: أنطوان سمينيو - ريان شرقي - جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند

تغطية لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

1: انطلاق المباراة

3: تسديدة من فلوريان فيرتز، لكن دفاع السيتي يعترضها

12: الاستحواذ لصالح مانشستر سيتي 60% مقابل 40% لليفربول

38: ركلة جزاء للسيتي

39: هدف أول لصالح السيتي عن طريق هالاند من ركلة جزاء

42: هالاند يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي

50: أنطوان سيمينيو. يسجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي

56: هالاند يسجل الهدف الرابع لمانشستر سيتي

64: صلاح يهدر ركلة جزاء لليفربول

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
السر في كاميرات المراقبة.. القصة الكاملة للنهاية المأساوية لـ"الحاجة أرزاق"
الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري 15% في يناير الماضي.. اعرف السبب
"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
