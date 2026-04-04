إيران تعلن تدمير صاروخ كروز أمريكي في سماء محافظة مركزي

كتب : وكالات

03:09 م 04/04/2026

اطلاق صاروخ

أعلن مكتب العلاقات العامة التابع للحرس الثوري الإيراني في المحافظة الوسطى، عن اعتراض وتدمير صاروخ كروز في سماء محافظة مركزي.

وتابع الحرس الثوري في بيانه، والتي نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، أن عملية التدمير تمت بواسطة نظام الدفاع المتقدم الجديد التابع للحرس الثوري، والذي يخضع لسيطرة شبكة الدفاع الجوي المتكاملة.


وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، استهدفت مواقع متعددة داخل إسرائيل.

وأوضح الحرس الثوري أن الموجة رقم 94 من العملية نُفذت باستخدام تكتيك "النار العميقة"، حيث جرى استهداف مراكز صناعية وعسكرية، إضافة إلى مواقع يُعتقد أنها تضم قيادات في الجيش الإسرائيلي.

فيديو قد يعجبك



إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق