إيران تعلن تدمير صاروخ كروز أمريكي في سماء محافظة مركزي

أعلن مكتب العلاقات العامة التابع للحرس الثوري الإيراني في المحافظة الوسطى، عن اعتراض وتدمير صاروخ كروز في سماء محافظة مركزي.

وتابع الحرس الثوري في بيانه، والتي نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، أن عملية التدمير تمت بواسطة نظام الدفاع المتقدم الجديد التابع للحرس الثوري، والذي يخضع لسيطرة شبكة الدفاع الجوي المتكاملة.

انهدام موشک کروز آمریکایی در آسمان استان مرکزی



روابط عمومی سپاه حضرت روح الله استان مرکزی از رهگیری و انهدام یک فروند کروز در آسمان استان توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی خبر داد#ایران_قوی pic.twitter.com/KurWt8MOg7 — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) April 4, 2026



وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، استهدفت مواقع متعددة داخل إسرائيل.

وأوضح الحرس الثوري أن الموجة رقم 94 من العملية نُفذت باستخدام تكتيك "النار العميقة"، حيث جرى استهداف مراكز صناعية وعسكرية، إضافة إلى مواقع يُعتقد أنها تضم قيادات في الجيش الإسرائيلي.