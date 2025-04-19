لحظة بلحظة.. صن داونز 0-0 الأهلي .. الفار يلغي هدف أول

متابعة-هند عواد:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم - أشرف داري- مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد

خط الهجوم: جراديشار

إلى أبرز أحداث مباراة الأهلي وصن داونز:

1: إصابة إمام عاشور بعد تدخل من لاعب صن داونز

5: تمريرات في منتصف الملعب دون خطورة

7: عرضية من إمام عاشور أبعدها دفاع صن داونز

11: تسديدة من توبوهو موكوينا لكنها أعلى العارضة

16: تسديدة من إمام عاشور، لكن في يد حارس مرمى صن داونز

18: الاستحواذ 80% صن داونز – 20% الأهلي

24: أشرف داري يقع في مصيدة التسلل

30: رأسية إمام عاشور في يد ويليامز بعد عرضية من محمد هاني

38: الشناوي يبعد عرضية لوكاس ريبيرو كوستا

45: جراديشار يهدر هدف محقق، كرة هدف تصطدم في القائم الأيسر

47: دفاع صن داونز يبعد عرضية من إمام عاشور

48: ركنية من طاهر محمد طاهر

54: عرضية من لاعب صن داونز وإبعاد من ياسر إبراهيم

59: لاعبو الأهلي يطالبون بركلة جزاء بعد رأسية طاهر محمد طاهر لكنها ترد من لاعب صن داونز

66: إصابة ياسر إبراهيم وتدخل الجهاز الطبي

70: جراديشار يسجل الهدف الأول لكن حكم اللقاء يلغيه بداعي التسلل

71: إصابة مصطفى العش

اقرأ أيضًا:

"العملاق والقوة المهيمنة".. كيف تناولت مواقع جنوب أفريقيا مواجهة الأهلي وصن داونز المرتقبة؟

يتخطى فيليبس وكين.. 3 أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح ضد ليستر سيتي