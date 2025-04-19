لحظة بلحظة.. صن داونز 0-0 الأهلي .. الفار يلغي هدف أول
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متابعة-هند عواد:
زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم - أشرف داري- مصطفى العش.
خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد
خط الهجوم: جراديشار
إلى أبرز أحداث مباراة الأهلي وصن داونز:
1: إصابة إمام عاشور بعد تدخل من لاعب صن داونز
5: تمريرات في منتصف الملعب دون خطورة
7: عرضية من إمام عاشور أبعدها دفاع صن داونز
11: تسديدة من توبوهو موكوينا لكنها أعلى العارضة
16: تسديدة من إمام عاشور، لكن في يد حارس مرمى صن داونز
18: الاستحواذ 80% صن داونز – 20% الأهلي
24: أشرف داري يقع في مصيدة التسلل
30: رأسية إمام عاشور في يد ويليامز بعد عرضية من محمد هاني
38: الشناوي يبعد عرضية لوكاس ريبيرو كوستا
45: جراديشار يهدر هدف محقق، كرة هدف تصطدم في القائم الأيسر
47: دفاع صن داونز يبعد عرضية من إمام عاشور
48: ركنية من طاهر محمد طاهر
54: عرضية من لاعب صن داونز وإبعاد من ياسر إبراهيم
59: لاعبو الأهلي يطالبون بركلة جزاء بعد رأسية طاهر محمد طاهر لكنها ترد من لاعب صن داونز
66: إصابة ياسر إبراهيم وتدخل الجهاز الطبي
70: جراديشار يسجل الهدف الأول لكن حكم اللقاء يلغيه بداعي التسلل
71: إصابة مصطفى العش
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