صواريخ إيران تُزلزل إسرائيل وسط انفجارات قوية في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، في أنباء عاجلة، قبل قليل، بسماع دوي انفجارات "قوية" هزت مدينة تل أبيب ومناطق واسعة في وسط إسرائيل، وذلك في أعقاب هجوم صاروخي إيراني جديد استهدف العمق الإسرائيلي.

ودوت صفارات الإنذار في "تل أبيب الكبرى" ومحيطها، لتنبيه المستوطنين بالنزول إلى الملاجئ فورا استعدادا لموجة صواريخ باليستية قادمة من إيران.

أنباء عن سقوط صواريخ

تحدثت تقارير أولية عن سقوط صواريخ في مناطق متفرقة، بينما تحاول "منظومات الدفاع الجوي" اعتراض الرشقات الصاروخية المكثفة التي تنهال على المدن الإسرائيلية في الوقت الحالي.

في غضون ذلك، شهدت منطقة الخليج العربي، تصعيدا عسكريا خطيرا؛ حيث أفادت تقارير دولية بسماع دوي انفجارات "عنيفة" في عدة مدن، تزامنا مع أنباء عن هجوم صاروخي استهدف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والكويت.

وعيد إيراني لأمريكا وإسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن "أبواب جهنم ستُفتح" على الولايات المتحدة وإسرائيل، متوعدا بشن ضربات صاروخية "غير مسبوقة" تستهدف القواعد الأمريكية والعمق الإسرائيلي، ردا على الهجمات الأخيرة التي طالت منشآت إيرانية حيوية.

يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.