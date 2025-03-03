جهز بنتي قبل فرحها.. سيدة تكشف موقفًا انسانيًا للاعب الأهلي السابق

هل يكون عبدالله السعيد أول الأخبار السعيدة من التخطيط لجماهير الزمالك؟

كتب- محمد عبدالهادي:

خطف حسين السيد، لاعب الأهلي السابق والمحترف حاليًا في صفوف سيراميكا كليوباترا، الأضواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الإثنين، بعدما ارتبط اسمه بقصة إنسانية مؤثرة كانت بطلتها سيدة مسنّة.

الحكاية بدأت أثناء تقديم اللاعب السابق أسامة حسني لفقرة "كرتونة اليوم" على شاشة قناة الأهلي، وهي فقرة تُصوَّر وسط الجمهور في الشارع.

وخلال إحدى الحلقات، دار حديث بين أسامة حسني وسيدة عجوز، حيث طرح عليها سؤالًا: "هل تعرفين النادي الأهلي؟"، فجاءت إجابتها مفاجئة: "طبعًا أعرفه، وكان فيه لاعب اسمه حسين السيد، ساعدني في تجهيز ابنتي قبل فرحها".

كلمات السيدة العفوية لاقت صدى واسعًا بين رواد مواقع التواصل، الذين أشادوا بموقف حسين السيد وكرمه، ليحظى اللاعب بإشادات واسعة ودعوات بالتوفيق تقديرًا لموقفه الإنساني.

سطور عن حسين السيد لاعب الأهلي السابق

حسين السيد، البالغ من العمر 33 عامًا، يشغل مركز الظهير الأيسر، بدأ مسيرته في ناشئي الأهلي، ثم انتقل إلى مصر المقاصة حيث تألق تحت قيادة إيهاب جلال.

عاد بعد ذلك للأهلي، قبل أن يخوض تجربة احترافية في الدوري السعودي مع الاتفاق، ليعود مجددًا للدوري المصري عبر طلائع الجيش ثم الإسماعيلي، ومنه إلى بيراميدز.

كما لعب في صفوف المصري البورسعيدي وحاليا يتواجد مع فريق سيراميكا كليوباترا.