قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، إن العدوان الإيراني على دول الخليج طال منشآت مدنية وحيوية، مؤكدًا أن المجلس يدين هذه الاعتداءات الإيرانية التي تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي.

وأضاف البديوي، في بيان اليوم الخميس، أن دول المجلس تؤكد حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وحفظ سيادتها، لافتًا إلى أن العدوان الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء بتهديد الملاحة عبر مضيق هرمز.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على ضرورة أهمية إصدار مجلس الأمن قرارا باستخدام كل السبل لاستعادة الملاحة بهرمز

ودعا البديوي، مجلس الأمن لاتخاذ كل الإجراءات لضمان حرية الملاحة في جميع المضائق، مؤكدًا أن تعطيل الملاحة البحرية لا يقتصر على دول الخليج بل يمتد للعديد من الدول.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن دول الخليج ستتخذ كل التدابير لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، لافتًا إلى أن دول الخليج لن تتخلى عن التزامها بتجنب التصعيد الخطير الذي لا يخدم أحدا.



وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن المجلس يرغب في إقامة علاقات طبيعية مع إيران وحل كل القضايا الأمنية بشفافية.

