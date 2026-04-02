أصدر رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا سياديا يقضي بتشكيل رئاسة هيئة أركان جديدة بقيادة الفريق أول ركن "ياسر عبد الرحمن حسن العطا"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بصورة فورية.

هيكلة القيادة الجديدة

أوضحت القوات المسلحة، في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن التشكيل الجديد لهيئة الأركان شمل تعيين قيادات بارزة في مناصب استراتيجية، جاءت كالتالي:



الفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر درجام: نائبا لرئيس هيئة الأركان للإدارة.



الفريق الركن معتصم عباس التوم أحمد: نائبا لرئيس هيئة الأركان للعمليات.



الفريق الركن محمد علي أحمد صبير: رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية.



الفريق الركن حيدر علي الطريفي علي: نائبا لرئيس هيئة الأركان للتدريب.



الفريق الركن خلف الله عبد الله إدريس عبد الرحمن: نائبا لرئيس هيئة الأركان للإمداد.

ترقيات إلى رتبة "الفريق"

كما شملت القرارات ترقية عدد من القيادات العسكرية إلى رتبة "الفريق"، وهم: (اللواء طيار ركن محي الدين أبكر محمد صالح، اللواء الركن أحمد صالح أحمد عبود، اللواء محاسب ربيع فضل الله مصطفى الصديق، اللواء محاسب عادل العبيد عبد الرحيم عبد الرحمن، واللواء مهندس ركن أمير فضل الله محمد علي).

إحالات للتقاعد وترقيات شرفية

وفي سياق متصل، أصدر البرهان، قرارات بالترقية والإحالة للمعاش شملت كبار الضباط، حيث تمت ترقية كل من "الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل" و "الفريق الركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي" إلى رتبة "الفريق أول" وإحالتهما للتقاعد.



كما شملت الإحالة للمعاش اللواء مهندس ركن عمر سر الختم حسن نصر (بعد ترقيته لرتبة فريق)، بالإضافة إلى الفريق حقوقي دكتور المهدي عبد الرحمن محمد عمر، والفريق الركن نصر الدين عبد القيوم أحمد علي.



بهذا التشكيل الجديد، يبعث البرهان برسالة حازمة مفادها أن المؤسسة العسكرية ماضية في "تطوير أدواتها القيادية" وسط أتون المعارك. ومع ترقية قيادات ميدانية وإحالة أخرى للتقاعد، يدخل الجيش السوداني مرحلة جديدة من المواجهة مع قوات الدعم السريع بـ "دماء متجددة" ورؤية عسكرية تهدف لتعزيز السيطرة على الأرض.