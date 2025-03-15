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17 صورة لأبرز لقطات الشوط الأول من مباراة الزمالك وسموحة بكأس مصر

11:02 م السبت 15 مارس 2025
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    الزمالك وسموحة
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    الزمالك وسموحة (6)
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    الزمالك وسموحة
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة (17)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة
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كتب - يوسف محمد:

انتهى الشوط الأول بين فريقي الزمالك وسموحة، بتقدم فريق سموحة، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وأحرز اللاعب سيف الدين الجزيري الهدف الأول للزمالك في مرمى سموحة، في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

وسجل ثنائية سموحة في مرمى الزمالك، في الشوط الأول من اللقاء كلا من، محمد مصطفى ميدو في الدقيقة 25، محمد سالم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ويلاقي نادي الزمالك حاليا نظيره سموحة، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وحرصت جماهير الزمالك، خلال اللقاء على توجيه رسالة خاصة، حيث قامت برفع لافتة في المدرجات، كتب عليها: "أكبر قلعة رياضية في مصر"، وأخرى كتب عليها: "الزمالك الرهيب، المرعب والمخيف".

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الزمالك وسموحة الزمالك سموحة
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