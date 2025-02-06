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كتب- محمد عبد الهادي:

رد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك، على تصريحات الشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة القطري، وذلك حول اللاعب الأنجولي جيلسون دالا.

وكان الشيخ خليفة قد صرح أن الزمالك يسعى لضم اللاعب مجانًا وتم رفض العرض، كما أن لو محمود الخطيب رئيس الأهلي من طلبه مجانًا كان سيوافق.

أحمد حسام ميدو يرد على تصريحات رئيس الوكرة

خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت، رد ميدو على تلك التصريحات: " رئيس الوكرة قال أن الزمالك أرسل عرض لضم جيلسون دالا بشكل مجاني، وهذا لم يحدث وغير صحيح اطلاقًا، بل أن ناديه هو من عرضه للإعارة مجانًا لأنه خارج قائمة الفريق المحلية".

وأكمل:" الكلام ده يعيب أسلوب إدارتك، ومينفعش تربط كلامك بالخطيب".

وأكمل ميدو تصريحاته: " أتمنى أن تصريحاته تكون علي سبيل الدعابة، لانه لو نادي جماهيري كبير عمرك ما كنت هتقوله".

واختتم ميدو: "مينفعشي أطلع اقول إدي لده بلاش وده لأ".