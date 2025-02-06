مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
16:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
16:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

بتروجيت

كأس ملك أسبانيا

ريال سوسيداد

- -
20:30

أوساسونا

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:30

برشلونة

كأس كاراباو

ليفربول

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

"مينفعش تربط كلامك بالخطيب".. ميدو يرد على تصريحات رئيس نادي الوكرة القطري

12:39 ص الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 14 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 14 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 14 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 14 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 14 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 14 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 14 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 14 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 14 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 14 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 14 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 14 صورة
    أحمد حسام ميدو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبد الهادي:

رد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك، على تصريحات الشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة القطري، وذلك حول اللاعب الأنجولي جيلسون دالا.

وكان الشيخ خليفة قد صرح أن الزمالك يسعى لضم اللاعب مجانًا وتم رفض العرض، كما أن لو محمود الخطيب رئيس الأهلي من طلبه مجانًا كان سيوافق.

أحمد حسام ميدو يرد على تصريحات رئيس الوكرة

خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت، رد ميدو على تلك التصريحات: " رئيس الوكرة قال أن الزمالك أرسل عرض لضم جيلسون دالا بشكل مجاني، وهذا لم يحدث وغير صحيح اطلاقًا، بل أن ناديه هو من عرضه للإعارة مجانًا لأنه خارج قائمة الفريق المحلية".

وأكمل:" الكلام ده يعيب أسلوب إدارتك، ومينفعش تربط كلامك بالخطيب".

وأكمل ميدو تصريحاته: " أتمنى أن تصريحاته تكون علي سبيل الدعابة، لانه لو نادي جماهيري كبير عمرك ما كنت هتقوله".

واختتم ميدو: "مينفعشي أطلع اقول إدي لده بلاش وده لأ".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حسام ميدو رئيس نادي الوكرة القطري محمود الخطيب الأهلي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي التخطيط للبدء عاجلًا في جهود إعادة إعمار غزة
مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة