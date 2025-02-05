كتبت-هند عواد:

اعتادت جماهير القطبين الأهلي والزمالك، على المقارنة بين نجومهم تحت مسمى "الأسطورة"، وضمت هذه المقارنة محمود شيكابالا قائد الأبيض الحالي ومحمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق.

مقارنة بين أبوتريكة وشيكابالا

لعب محمود أبوتريكة في صفوف الترسانة، حتى يناير 2004، عندما انتقل إلى النادي الأهلي، لتبدأ رحلة أحد أساطير القلعة الحمراء، وخلال مسيرته احترف في نادي بني ياس خلال الفترة من يناير 2013 حتى يونيو من نفس العام.

ومن جانبه، بدأ شيكابالا مسيرته في ناشئين الزمالك، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في يوليو 2003، وشهدت مسيرته الاحترافية أكثر من ناد، مثل باوك اليوناني والوصل الإماراتي وسبورتنج لشبونة والرائد السعودي وأبولون اليوناني.

أرقام أبوتريكة وشيكابالا مع الأهلي والزمالك

جاءت أرقام أبوتريكة مع الأهلي كالآتي:

لعب محمود أبو تريكة 283 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها 122 هدفا وصنع 46 آخرين، وتلقى 11 بطاقة صفراء طوال مسيرته، ولم يتعرض لأي طرد، وشارك أبو تريكة في 11 مباراة مع الأهلي ببطولة كأس العالم، سجل خلالها 4 أهداف.

وفي المجمل، لعب أبوتريكة 318 مباراة، سجل خلالها 131 هدفا وصنع 49، إجمالي مساهماته 180 مساهمة.

فيما جاءت أرقام شيكابالا مع الزمالك كالآتي:

لعب شيكابالا 391 مباراة مع الزمالك، سجل خلالها 69 هدفا وصنع 88 آخرين، وتلقى 25 بطاقة صفراء مع الأبيض، إضافة إلى طردين بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي المجمل، لعب شيكابالا 481 مباراة، سجل خلالها 90 هدفا وساهم في 109 هدفا، إجمالي مساهمته 199 مساهمة.

بطولات أبوتريكة وشيكابالا

حصد محمد أبوتريكة 21 بطولة مع النادي الأهلي وهي، 7 مرات الدوري المصري، مرتين كأس مصر، 4 مرات السوبر المصري، 5 مرات دوري أبطال أفريقيا، 3 مرات السوبر الأفريقي.

ومن جانبه، فاز الزمالك بـ14 لقبا مع الزمالك وهذه البطولات هي، 4 مرات دوري مصري، 5 مرات كأس مصر، مرة كأس السوبر المصري، مرة كأس الكونفدرالية الأفريقية، 4 مرات كأس السوبر الأفريقي.

أرقام أبوتريكة وشيكابالا مع منتخب مصر

لعب محمد أبو تريكة 105 مباريات مع منتخب مصر، سجل خلالها 38 هدفا، وحصد لقبين كأس الأمم الأفريقية مع الفراعنة، فيما لعب شيكابالا 32 مباراة مع منتخب مصر، سجل خلالها هدفين وحصد بطولة واحدة وهي كأس الأمم الأفريقية 2010.

ماذا قال أبوتريكة عن شيكابالا؟

ورد محمد أبو تريكة على المقارنة بينه وبين شيكابالا التي تعود إلى فترة لعبه، وقال في تصريح تلفزيوني بعد إحدى مباريات منتخب مصر: "شرف ليا أن يتم تشبيهي بشيكابالا، وأتمنى أنه التوفيق مع المنتخب وأن يكون عند حسن ظن الناس فهو إضافة قوية ولاعب ذو موهبة".