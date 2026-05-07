سخر عالم الآثار زاهي حواس، من الادعاءات التي تتحدث عن بناء الأهرامات بواسطة كائنات فضائية، ردًا على تصريحات منسوبة إلى إيلون ماسك.

وأكد "حواس"، خلال فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر، أن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات، واصفًا المشروع بأنه “مشروع قومي” استغرق نحو 28 عامًا، بمشاركة آلاف العمال المصريين.

كما نفى صحة ما تردد عن وجود مدينة أسفل الهرم الثاني، مؤكدًا أن تقنيات الرادار لا يمكنها الوصول إلى الأعماق التي تم الحديث عنها.