إعلان

هل بنيت الأهرامات بواسطة الفضائيين؟

كتب : محمد أبو بكر

11:37 ص 07/05/2026

زاهي حواس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سخر عالم الآثار زاهي حواس، من الادعاءات التي تتحدث عن بناء الأهرامات بواسطة كائنات فضائية، ردًا على تصريحات منسوبة إلى إيلون ماسك.

وأكد "حواس"، خلال فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر، أن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات، واصفًا المشروع بأنه “مشروع قومي” استغرق نحو 28 عامًا، بمشاركة آلاف العمال المصريين.

كما نفى صحة ما تردد عن وجود مدينة أسفل الهرم الثاني، مؤكدًا أن تقنيات الرادار لا يمكنها الوصول إلى الأعماق التي تم الحديث عنها.

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأهرامات اهي حواس آثار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية
أخبار المحافظات

شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية
هبوط صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 6.1 مليار دولار في مارس.. لماذا؟
أخبار البنوك

هبوط صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 6.1 مليار دولار في مارس.. لماذا؟
خطوات استخراج بدل فاقد لجواز السفر والأوراق المطلوبة
حوادث وقضايا

خطوات استخراج بدل فاقد لجواز السفر والأوراق المطلوبة
لأول مرة تاريخيًا.. نهائي دوري أبطال أوروبا يجمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال
رياضة عربية وعالمية

لأول مرة تاريخيًا.. نهائي دوري أبطال أوروبا يجمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال
الإعلامي بيتر جرينبرج: استغرقنا عامًا كاملًا لإنتاج فيلم "Hidden in Egypt"
أخبار مصر

الإعلامي بيتر جرينبرج: استغرقنا عامًا كاملًا لإنتاج فيلم "Hidden in Egypt"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا