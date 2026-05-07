الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

هل يعتذر الأهلي عن المشاركة المحتملة بالكونفدرالية؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

كتب : محمد خيري

10:47 ص 07/05/2026 تعديل في 11:16 ص
كشف الإعلامي محمد شبانة مفاجأة بشأن موقف النادي الأهلي من المشاركة المحتملة في كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل، في حال عدم التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث حاليا في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 53 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، قبل جولة واحدة من النهاية.

تصريحات محمد شبانة

وأكد شبانة، خلال تصريحاته التلفزيونية، أن هناك تفكير داخل الأهلي بعدم خوض منافسات الكونفدرالية، بدعوى أنها لا تتناسب مع مكانة النادي وتاريخه، موضحًا أن الاتجاه قد يكون نحو الاكتفاء بالمشاركة في دوري السوبر الإفريقي، حال عدم التواجد في دوري الأبطال.

وأشار إلى أن غياب الأهلي عن دوري الأبطال يمثل خسارة كبيرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نظرًا لما يتمتع به النادي من قاعدة جماهيرية واسعة وثقل قاري كبير.

واختتم تصريحاته، أن المدرب الدنماركي ييس توروب جدد في مؤتمره الصحفي ما أشار إليه سابقًا بشأن عدم مسؤولية رئيس النادي محمود الخطيب عن صفقات يناير، معتبرًا أن هذه التصريحات قد تحمل في طياتها انتقاصًا من اللاعبين المنضمين حديثًا.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور
