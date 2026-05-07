سقوط 20 متهمًا بالسرقة وضبط ملايين الجنيهات حصيلة المضاربة بالعملات

كتب : علاء عمران

11:30 ص 07/05/2026

حملة أمنية مكبرة بأسوان

نجحت أجهزة أمن القاهرة في ضبط 20 متهمًا بارتكاب وقائع سرقة متنوعة، إلى جانب قضايا اتجار بالنقد الأجنبي تجاوزت قيمتها 16 مليون جنيه.


وتمكنت الحملات الأمنية التي شنتها مديرية أمن القاهرة بمختلف الدوائر والأقسام من ضبط 20 متهمًا في قضايا سرقة متنوعة شملت بطاريات السيارات والمساكن والهواتف المحمولة، وذلك بنطاق أقسام الأزبكية والجمالية وعين شمس والمرج.

اعترافات المتهمين في 18 جريمة سرقة

واعترف المتهمون عقب مواجهتهم بارتكاب 18 واقعة سرقة باستخدام أساليب التسلق وكسر الأبواب، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة المختصة بحبسهم على ذمة التحقيقات.

وفي ضربة أمنية أخرى، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة فقط، بقيمة مالية تجاوزت 16 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

