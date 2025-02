بالعربية والإنجليزية.. لافتات جماهير الأهلي والزمالك في القمة 129

كتب - محمد القرش:

حرص جماهير الأهلي والزمالك على رفع لافتات مع بداية مباراة القمة رقم 129 بالدوري المصري الممتاز.

ورفعت جماهير الزمالك لافتة باللغة الإنجليزي "Give them nothing.. But Take Everything" (لا تعطيهم شيئا.. بل خذ كل شيء")".

وعلى الجانب الآخر، رفعت جماهير المارد الأحمر لافتة باللغة العربية: "اعتاد على خوض العوائق.. ليقضي على كل المعارك".

وتقام مباراة القمة ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

ويحتفل المارد الأحمر وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

