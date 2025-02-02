جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدفي عاشور

كتب ـ محمد الميموني:

شهدت الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25، مباراة بين سموحة وسيراميكا كليوباترا والتي انتهت بنتيجة 1 ـ 0 لصالح سموحة، بينما خاض الأهلي مباراة ضد مودرن سبورت.

وتألق لاعب وسط النادي الأهلي، إمام عاشور، في المباراة التي خاضها ضد مودرن بتسجيل هدفين في الدقيقة الـ 29 و39.

وتصدر إمام عاشور جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع ناصر منسي مهاجم الزمالك.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

1ـ إمام عاشور (الأهلي) - 6 أهداف

2 ـ ناصر منسي (الزمالك) - 6 أهداف

3 ـ فيستون ماييلي (بيراميدز) - 5 أهداف

4 ـ محمد على بن حمودة (غزل المحلة) - 4 أهداف

5 ـ محمود عبد الحفيظ زلاكة (سيراميكا كليوباترا) - 4 أهداف

يذكر أن المارد الأحمر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن المتصدر بيراميدز