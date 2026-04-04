إعلان

تبنوا أفكار القاعدة.. تأجيل محاكمة 15 متهمًا بـ"خلية مدينة نصر"

كتب : صابر المحلاوي

06:08 م 04/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 15 متهمًا في القضية رقم 19632 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر"، لجلسة 13 يونيو المقبل؛ للمرافعة.

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 4 يناير 2020، تولى المتهمون من الأول وحتى الخامس قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، حيث أسس المتهم الأول الجماعة، وتولى المتهمان الثاني وآخر قيادتها، مع اعتناق أفكار تنظيم القاعدة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت للمتهمين الأول والثاني ومن السادس وحتى الأخير تهم تمويل الإرهاب.

كما أسندت للمتهمين من الثالث وحتى الخامس تهمة التحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، فيما وُجهت للمتهم الرابع تهمة حيازة سلاح تقليدي بقصد استخدامه في تنفيذ جريمة إرهابية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلية مدينة نصر جنايات مدينة نصر محاكمة الإرهاب محمد الشربيني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

