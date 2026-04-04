نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ومرافقوه من استهداف بوابل من قذائف الهاون طال مدينة بيدوا الجنوبية يوم أمس الجمعة، في حادثة لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية وفقا للبيانات الرسمية.

تفاصيل استهداف مطار بيدوا ونجاة الرئيس الصومالي

وأفاد مسؤولون في الشرطة والحكومة بأن القذائف أُطلقت صوب المطار بعد وقت قصير من ترجل حسن شيخ محمود من طائرته وبدئه في مراسم تحية وحدات الجيش المتمركزة هناك.

ونقل موقع "الصومال الجديد" المحلي، أن حركة الشباب أعلنت مسؤوليتها عن هذا القصف، مؤكدة أن العملية نُفذت فور وصول الوفد الرئاسي إلى العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب الصومال.

وأكدت السلطات الأمنية أن الهجوم وقع في غضون دقائق من وصول الرئيس، مشددة على سلامة كافة أعضاء الوفد الحكومي.

وتأتي هذه الزيارة الميدانية عقب أيام قليلة من نجاح القوات الموالية للحكومة الفيدرالية في فرض سيطرتها الكاملة على المدينة، بعد أسابيع من التوترات السياسية والعسكرية التي شهدها الإقليم.

ترتيبات الانتخابات المحلية في بيدوا

وأشار مسؤولون حكوميون، إلى أن تواجد حسن شيخ محمود في بيدوا يأتي لدعم الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات محلية، حيث يُنتظر أن يختار السكان أعضاء مجلس المدينة ونواب الإقليم عبر آلية الاقتراع العام المباشر.

وكانت عمليات تسجيل الناخبين في المنطقة قد أُنجزت في منتصف عام 2025، ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف للانتقال نحو الانتخابات الشعبية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.

وتواصل الأجهزة الأمنية تمشيط محيط المطار لتعقب منفذي الهجوم، في وقت شددت فيه الحكومة على استمرار برامجها السياسية والأمنية في ولاية جنوب غرب الصومال رغم التحديات الراهنة.