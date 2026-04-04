واصل سعر الذهب اليوم في مصر الانخفاض بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 4-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4770 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6132 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7155 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8177 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 57240 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81770 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 254304 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 408850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.72% إلى نحو 4676 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.