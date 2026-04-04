قررت الدائرة الأولى إرهاب تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الجوكر"، لجلسة 1 يونيو المقبل؛ لمناقشة الباحث الاجتماعي.

وتواجه المتهمون، إلى جانب آخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالتحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك في القضية رقم 1530 لسنة 2020.

تفاصيل محاكمة 3 متهمين في قضية "الجوكر"

وكشفت التحقيقات أن المتهمين انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت إليهم تهم نشر أخبار كاذبة بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام، وذلك في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأفكارها التي تستهدف زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أساؤوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتواصلوا مع إحدى القنوات الفضائية التابعة للجماعة، في محاولة لإعادة النظام الإخواني للحكم، وتحريض المواطنين ضد الدولة ومؤسساتها.