إعلان

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية "الجوكر" لـ1 يونيو

كتب : صابر المحلاوي

06:14 م 04/04/2026

مطرقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الدائرة الأولى إرهاب تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الجوكر"، لجلسة 1 يونيو المقبل؛ لمناقشة الباحث الاجتماعي.

وتواجه المتهمون، إلى جانب آخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالتحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك في القضية رقم 1530 لسنة 2020.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت إليهم تهم نشر أخبار كاذبة بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام، وذلك في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأفكارها التي تستهدف زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أساؤوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتواصلوا مع إحدى القنوات الفضائية التابعة للجماعة، في محاولة لإعادة النظام الإخواني للحكم، وتحريض المواطنين ضد الدولة ومؤسساتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

نصائح طبية

أخبار و تقارير

أخبار المحافظات

أخبار و تقارير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

