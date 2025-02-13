مشاركة الجفالي وتأهيل فتوح وزيارة مفاجئة.. تفاصيل مران الزمالك اليوم

كتب- محمد خيري:

شارك التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجفالي انتظم في التدريبات الجماعية أمس دون المشاركة في التقسيمة الفنية، بعدما انتقل إلى الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، قادماً من نادي الاتحاد المنستيري التونسي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي المقابل، أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويعاني فتوح من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، مما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام فاركو في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، حرص التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق على التواجد في مقر القلعة البيضاء ومتابعة مران الأبيض اليوم الخميس، في زيارة مفاجئة بعد العودة من ألمانيا عقر الخضوع لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي، بعدما تعرض للإصابة في مباراة الفريق أمام مودرن سبورت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الزمالك على مصافحة حمزة المثلوثي بعد ظهوره في مقر النادي و الاطمئنان عليه بعد الخضوع لجراحة الرباط الصليبي منذ عدة أيام.

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