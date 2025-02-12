خطة الزمالك للهروب من غرامة مليونية لصالح إنبي

"إذا لم يُشارك محمد حمدي وفق للنسبة المتفق عليها مع الزمالك فسنحصل على 5 ملايين إضافية".. كان ذلك جانب من حديث أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي لفضائية إم بي سي مصر 2.

مدير الكرة بنادي إنبي، محمد إسماعيل، قال عبر إذاعة "ميجا أف إم"، في وقت سابق أن النسب هي مشاركة اللاعب %40 من البطولات المحلية و25% من البطولات القارية.

صفقة محمد حمدي

الزمالك كان قد تعاقد مع الجناح الأيسر على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من صفوف إنبي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

أرقام محمد حمدي مع الزمالك

ولكن صاحب الـ 21 عاماً لم يحصل على فرصة كبيرة للمشاركة مع الفريق؛ إذ شارك بـ 8 مباريات بمختلف المسابقات التي يشارك بها الزمالك بواقع 202 دقيقة لعب ولكنه لم يُسجل أو يصنع أي هدف.

حمدي شارك لمدة 185 دقيقة لعب ببطولة الدوري ومباراة بالكونفدرالية بواقع دقيقة ومباراتين بالسوبر المصري بواقع 16 دقيقة وهي النسبة التي تبعد عن النسب التي وضعها إنبي في عقده مع الزمالك لضمان مشاركة لاعبه الشاب في المباريات ومن ثمّ إمكانية تسويقه.

ويبدو أن الزمالك قد لجأ لخطة مؤخرًا بالاتفاق مع مدير الفني السويسري كريستيان جروس حتى تتجنب خزينة الزمالك دفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح نادي إنبي.

آخر ثلاث مباريات للزمالك في الدوري شارك خلالها صاحب الـ 21 عاماً في مباراتين بواقع 19 دقيقة أمام بيراميدز ثم جلس على مقاعد البدلاء أمام الإسماعيلي قبل المشاركة لمدة 87 دقيقة أمام فاركو.

ولم يصدر أي رد فعل رسمي من قبل مجلس إدارة الزمالك أو الجهاز الفني بقيادة السويسري جروس بخصوص آلية مشاركة محمد حمدي خلال المباريات.

قيمة عقد محمد حمدي مع الزمالك

وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين جنيه مصري مع وضع غرامة 5 ملايين جنيه حال عدم مشاركته في المباريات مع وجود بند بأولوية الشراء لصالح الزمالك.