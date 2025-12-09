فريق كامل.. الزمالك يفقد 11 لاعبا في مواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة

"ده انت بارد وبجح".. تعليق ناري من شوبير حول احتفال المثليين في مباراة

يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة مرتقبة أمام كهرباء الإسماعيلية في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، وسط غيابات عديدة تضرب صفوف الفريق الأبيض.

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك

ويفتقد الزمالك في مباراة اليوم 11 لاعبًا لظروف مختلفة، يأتي في مقدمتهم الثنائي محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" المتواجدين مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

كما يغيب الخماسي محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة لانضمامهم إلى معسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويبتعد كذلك اللاعب محمود بنتايج لتواجده مع منتخب المغرب في كأس العرب، إلى جانب عدي الدباغ المتواجد مع منتخب فلسطين، وسيف الجزيري المنضم إلى منتخب تونس، فضلًا عن الأنجولي شيكو بانزا الذي يشارك في معسكر منتخب بلاده استعدادًا للكان.