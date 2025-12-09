إيران تعلن الاتحاد مع مصر ضد المثليين في المونديال

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات حادة للجنة المنظمة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، بعد تداول تقارير تشير إلى نية تخصيص مباراة مصر وإيران لفعالية تحمل طابع دعم للمجتمع المثلي تحت مسمى «Pride Match» أو «مباراة الكرامة».

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، إن الخطوة "تمثل استفزازًا غير مقبول"، موضحًا: "لكل مجتمع عاداته، لكن ربط مباراة تخص منتخبين لهما خصوصية ثقافية ودينية باحتفال من هذا النوع أمر غير منطقي.. اعملوا فعالياتكم بعيدًا عن المباريات".

وأضاف بحدة: "احترموا تقاليد الناس.. إحنا مجتمع متدين، والمسألة دي غير مقبولة تمامًا، وعلى اتحاد الكرة أن يخرج برد واضح لا يحتمل التأويل".

وتساءل شوبير عن سبب اختيار مباراة تجمع دولتين مسلمتين تحديدًا، قائلًا: "عندكم عشرات المباريات التانية.. ليه تروحوا لمواجهة بين منتخبين إسلاميين؟".

كما انتقد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قائلًا: "تروح أمريكا يعملولك غسيل مخ.. إيه القرف ده؟ أنتم مقرفين جدًا.. خليك في حالك وخلينا في حالنا.. قوانين عندكم بتمنع المحجبين من دخول مناطق معينة، وإحنا لينا قوانينا بلاش بجاحة وبرود".

وتطرق شوبير إلى مواقف سياسية من الملف، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سبق أن أعلن رفضه لمثل هذه الفعاليات، معتبرًا أن "محاولات دعم المجتمع الآخر ليست جديدة".

وأكد أن مصر ستتخذ موقفًا رسميًا إذا تلقت أي إخطار بشأن الأمر، مضيفًا:

"لو وصل خطاب رسمي، هيكون في رد واضح وصريح".

كما أشار إلى أن إيران وفق ما نُشر أصدرت بيانًا غاضبًا وصفت فيه الخطوة بأنها "تحرك خبيث".