أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك عن فتح باب التسجيل منذ التاسعة صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة السابعة مساءً.

وأوضحت اللجنة أن النصاب القانوني للجمعية يكتمل بحضور 10 آلاف عضو من الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية 2024/2025، إلى جانب استعراض برامج النشاط وخطة العمل المالي لعام 2025/2026.

كما يشمل جدول الأعمال اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2024/2025، واعتماد الموازنة التقديرية للسنة الجديدة، بالإضافة إلى تقرير رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية الموافقة على إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة أسيوط الجديدة، ضمن خطة التوسعات التي وضعها مجلس الإدارة بهدف تعزيز الموارد المالية للنادي.

كما تنظر الجمعية في عدد من الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء، ومن بينها طلبات نقل العضوية، وإسقاط عضوية أربعة أعضاء وفقًا للائحة النظام الأساسي.

وقررت اللجنة المشرفة عدم توقيع أي غرامات على الأعضاء في حال عدم حضور الجمعية العمومية، في خطوة تهدف إلى رفع الأعباء وتخفيف الضغوط عن أعضاء النادي.