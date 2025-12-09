قرار مفاجيء من نادي بيراميدز قبل ساعات من انطلاق كأس عاصمة مصر

أعلن نادي بيراميدز أنه لن يخوض منافسات النسخة الجارية من بطولة كأس عاصمة مصر بالفريق الأول بل سيمنح الفرصة لقطاع الناشئين.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

فريق بيراميدز سيلتقي نظيره البنك الأهلي عند الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر 2025/26.

وأشار نادي بيراميدز، عبر بيان رسمي صادر مساء الإثنين، إلى أن إدارة النادي قررت منح الفرصة لقطاع الناشئين لخوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر ليشارك في المسابقة بفريق الشباب دون الفريق الأول.

وأوضح نادي بيراميدز أن القرار جاء بعد التشاور بين الإدارة و الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول، وإسلام شكري رئيس قطاع الناشئين.

وأتم نادي بيراميدز بيانه بالتنويه إلى أن مباريات كأس عاصمة مصر ستقام بفريق الشباب مواليد 2005، مدعوما بعدد من لاعبي فريق الناشئين مواليد 2007.

نظام بطولة كأس عاصمة مصر 2025/26

ويشارك 21 ناديًا في كأس عاصمة مصر 2025/26 إذ تم تقسيمهم على ثلاث مجموعات بواقع 7 أندية في كل مجموعة على أن يخوض كل فريق 6 مباريات ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لدور ربع النهائي وينضم لهم أفضل فريقين احتلا المركز الثالث.

ويقع بيراميدز في مجموعة تضم أندية:الإسماعيلي، بتروجت، الجونة، وادي دجلة، البنك الأهلي، مودرن سبورت.

اقرأ أيضًا:

"مباراة الحسم لمصر".. ماذا ينتظر متابعو كأس العرب اليوم الثلاثاء؟

"نساند سلوت وصلاح ذكي وسأتحدث معه".. أليسون يعلق على أزمة التصريحات وموقف اللاعبين