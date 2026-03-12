إعلان

الخارجية الأمريكية: هجوم على مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد وإصابة 3 حراس

كتب : وكالات

12:58 ص 12/03/2026

امريكا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الجماعات المدعومة من إيران استهدفت مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد.

وأكدت الخارجية الأمريكية في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" الخميس، أنه تم نقل 3 من حراس الأمن بمركز الدعم الدبلوماسي في بغداد إلى المستشفى.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني، عن قواعد أمريكية في أربيل العراقية والأسطول الخامس باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وقال المتحدث العسكري الإيراني، إن الهجوم استهدف أيضًا سفينة إكسبريس روم الإسرائيلية

