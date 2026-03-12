قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الجماعات المدعومة من إيران استهدفت مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد.

وأكدت الخارجية الأمريكية في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" الخميس، أنه تم نقل 3 من حراس الأمن بمركز الدعم الدبلوماسي في بغداد إلى المستشفى.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني، عن قواعد أمريكية في أربيل العراقية والأسطول الخامس باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وقال المتحدث العسكري الإيراني، إن الهجوم استهدف أيضًا سفينة إكسبريس روم الإسرائيلية