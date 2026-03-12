تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تناول آخر التطورات الإقليمية.

واطمأن أردوغان في بداية الاتصال على الأوضاع في دولة قطر في ظل التطورات الأخيرة إثر استمرار العدوان الإيراني السافر، مجددا تأكيد تضامن بلاده ودعمها الكامل لكل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وبحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية في ظل استمرار العدوان الإيراني على دولة قطر وعدد من دول المنطقة، وما يمثله ذلك من تهديد لأمن واستقرار المنطقة. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي لوقف التصعيد فورا، وتعزيز المساعي الدبلوماسية لمنع اتساع الأزمة.

وأكد الجانبان على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين، وتكثيف التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم خفض التوتر، وتهيئة الظروف الملائمة للحلول السلمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.