مستشار الزمالك: جاهزون للخضوع للتحقيق وموقفنا في أرض إكتوبر سليم

قال كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، إن ملف أرض النادي يخضع لعدة مسارات قانونية، مشيراً إلى وجود بلاغ مقدم ضد مجلس الإدارة، بالإضافة إلى قضية منفصلة تتعلق بسحب الأرض.

وأوضح شعيب في تصريحات على قناة CBC، أن التحقيقات جارية بسرية تامة داخل جهات التحقيق، وأن المعلومات المتوافرة حتى الآن تشير إلى عدم وجود أي مخالفات على مجلس الإدارة في هذا الملف.

وشدد المستشار القانوني لنادي الزمالك على أن المجلس هو من بادر بتقديم طلب إلى النائب العام للإسراع في التحقيق وإظهار الحقيقة، مؤكداً استعداد المجلس الكامل للمثول أمام جهات التحقيق لإثبات سلامة موقفه.

ونوه شعيب أن نادي الزمالك يظل "نادي الدولة"، وأنه لم يدخل في أي صدام مع أي جهة وطنية بشأن ملف أرض 6 أكتوبر أو غيره.

ونفى ما تردد عن اعتذار المهندس هشام نصر، عضو مجلس الإدارة، عن الإشراف على ملف الأرض، مؤكداً أن المجلس يعمل بشكل متجانس وكل ملف يُدار وفق خطة واضحة.

ولفت شعيب الإنتباه إلى أن النادي يتواصل حالياً مع كافة الجهات المعنية لاستعادة حقه في أرض 6 أكتوبر، وسيستمر في الإجراءات القانونية والرسمية حتى الحصول على كامل حقوقه، مؤكدًا أن قرار سحب الأرض جاء قبل انتهاء المدة الإضافية التي منحتها الوزارة للنادي، وأن النادي لم يرتكب أي خطأ في هذا الملف.

