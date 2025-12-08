يستعد المنتخب الوطني المصري، للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، والتي سوف تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والمكسيك، خلال شهر يونيو.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات: بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، على أن يخوض المباريات في مدينة سياتل الأمريكية، ومدينة فانكوفر الكندية.

وأشارت تقارير إلى احتمالية تنظيم احتفالات ضمن فعاليات مرتبطة بـ"مباراة الفخر" لمجتمع الميم في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتزامن مع مباراة مصر وإيران المقررة في 26 يونيو، ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

ويتزامن هذا الموعد مع ذروة احتفالات الفخر في مدينة سياتل، أكبر مدن ولاية واشنطن، التي تستعد لاستضافة الحدثين في اليوم نفسه، وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لمونديال 2026 في سياتل عزمها المضي قدمًا في تنظيم ما وصفته بـ"مباراة فخر تاريخية" على ملعب لومين فيلد، لتكون الأولى من نوعها في تاريخ كأس العالم.

ويأتي هذا التوجه متزامنًا مع الذكرى السنوية لأحداث "ستونوول" التي تُعد منطلقًا للحركة الحقوقية لمجتمع الميم عالميًا.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الفعالية تأتي في إطار إبراز هوية سياتل كمدينة "منفتحة وشاملة"، مشيرة إلى تشكيل لجنة استشارية خاصة (PMAC) للإشراف على البرامج الثقافية وفعاليات التواصل المجتمعي المصاحبة للمباراة. وذكرت في بيان أنها حدّدت موعد الحدث مسبقًا بهدف دعم أنشطة الفخر وتعزيز حضورها محليًا ووطنياً، وتوفير "بيئة ترحيبية للجميع من لاعبين وجماهير وزوّار".

وتستضيف سياتل ست مباريات في كأس العالم 2026، على النحو الآتي:

مصر × بلجيكا – 15 يونيو

الولايات المتحدة × أستراليا – 19 يونيو (بالتزامن مع يوم جونتينث)

قطر × المتأهل من التصفيات – 24 يونيو

مصر × إيران – 26 يونيو

مباراة من دور الـ32 – 1 يوليو

مباراة من دور الـ16 – 6 يوليو

احتمالية وحيدة لنقل الاحتفالات

وبحسب موقع Outsports، جاء تثبيت موعد مباراة 26 يونيو بعد قرعة البطولة التي أجراها الفيفا، حيث خُصص هذا اليوم لإحدى مباريات المجموعة السابعة (إما مصر × إيران أو نيوزيلندا × بلجيكا)، وهو تاريخ يقع ضمن عطلة نهاية أسبوع احتفالات الفخر التي تُعد من أبرز الفعاليات السنوية في سياتل. ويأتي ذلك رغم أن مصر وإيران تطبّقان قوانين صارمة ضد العلاقات المثلية، تصل في إيران إلى حد الإعدام.

ويعد الخيار الوحيد لتجنب اقتران فعاليات الفخر بمباراة مصر وإيران يتمثل في نقل الأنشطة المرافقة إلى مباراة بلجيكا ونيوزيلندا التي تُقام في التوقيت نفسه ضمن المجموعة ذاتها.