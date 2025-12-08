بعد التقدم بشكوى لفيفا.. ماذا قدم عبدالحميد معالي مع الزمالك؟

حرص إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني على دعم النجم محمد صلاح في ظل الأزمة التي يتعرض لها مع ناديه ليفربول.

صلاح كان قد أبدى إحباطه عقب مباراة ليفربول وليدز في الدوري الإنجليزي ـ التي شاهدها من على مقاعد البدلاء ـ مما يحدث معه بالرغم من أنه قدّم الكثير لليفربول، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

وقال إبراهيم حسن في تصريحات صحفية له مساء أمس الأحد:"محمد صلاح سيصنع التاريخ مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا، وسيصنع التاريخ مع الجهاز الفني و زملائه بالتتويج بالبطولة".

وأتم مدير المنتخب الوطني تصريحاته بقوله:"محمد صلاح لاعب كبير وسيعود في المباريات المقبلة أقوى وأفضل كما اعتدنا عليه دائمًا وسيواصل كتابة التاريخ مع ناديه ليفربول بعد أن أصبح أحد أساطيره".

موعد كأس أمم أفريقيا 2025

وتسضيف دولة المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من الأحد 21 ديسمبر 2025 وحتى يوم الأحد 18 يناير 2026.

