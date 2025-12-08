الشرع: علاقتنا مع تركيا والسعودية والإمارات مثالية ومع مصر "ماشي الحال"

وكالات

أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن بلاده نجحت في تحقيق توازن غير مسبوق في سياستها الخارجية منذ قرن، قائلا: "اليوم تمكّنا من خلق حالة توازن في العلاقات كانت شبه مستحيلة خلال الـ100 سنة الماضية؛ فعلاقاتنا جيدة مع الولايات المتحدة وروسيا والصين في الوقت نفسه، والجميع راضٍ، والأمور تسير بشكل إيجابي".

وأضاف الشرع خلال لقائه وفدًا من أبناء العاصمة دمشق: "إقليميًا، علاقاتنا مثالية مع تركيا والسعودية وقطر والإمارات، ومع مختلف الدول الفاعلة في المنطقة"، وتابع: "مقبولة مع مصر "ماشي الحال" ومع العراق أيضًا "مقبولة" في الوقت الراهن، مع تفاؤله بأن تشهد العلاقات تطورًا كبيرًا قريبًا.

وكانت تصريحات للشرع في أكتوبر الماضي قد أثارت اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أشاد بالدول الخليجية ووصفها بـ"الناجحة"، مقارنة بدول أخرى بينها مصر والعراق.

وقال الشرع حينها إن لدى سوريا "امتيازات كبيرة"، وإن توافق هذه الميزات مع رؤية السعودية 2030 يمكن أن يحقق "تكاملاً" مهمًا، مشيرًا إلى أن علاقات دمشق مع تركيا والسعودية وقطر والإمارات باتت "مثالية"، ومعتبرًا أن هذه الدول تشهد وتيرة متسارعة من التطور التقني والتكنولوجي، مع احترامه لبقية الدول التي قال إنها تحقق نجاحًا أيضًا وإن كان بوتيرة مختلفة، موضحًا: "دول أيضا مثل مصر والعراق وباقي الدول لديها نجاح، لكن هذه الدول تعمل بجهد مضاعف وسرعة فائقة وتواكب التطور الحاصل في العالم، التطور التقني والتكنولوجي وما إلى ذلك".