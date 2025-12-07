بعد تأجيلها.. إبراهيم حسن يكشف الموعد الجديد لمباراة مصر ونيجيريا

ضمنهم أبو تريكة وحازم إمام.. مصطفي عبد الرحيم: مفيش لاعب وقف معايا بعد

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن مباراة نيجيريا الودية، ستتم إقامتها يوم 16 ديسمبر الحالي بدلا من 14 من الشهر نفسه، بعد طلب منتخب نيجيريا تأجيل المباراة لمدة 48 ساعة.

وأضاف إبراهيم أن ودية نيجيريا ستتم إقامتها على استاد القاهرة في الثامنة مساء، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام في المغرب خلال شهري ديسمبر الحالي ويناير المقبل.

وكان أعلن حسام حسن القائمة النهائية التي تخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.