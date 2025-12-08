تكريم أطقم إسعاف أعادوا مشغولات ذهبية بمليون جنيه لأصحابها بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كرّم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم أطقم الإسعاف المشاركة في التعامل مع حادث مروري على طريق شبرا–بنها الحر، تقديرًا لأمانتهم وما قدموه من نموذج يُحتذى به في النزاهة وأداء الواجب.

وكانت الأطقم قد نجحت في تأمين مشغولات ذهبية ثمينة تجاوزت قيمتها مليون جنيه عُثر عليها مع مصابي الحادث، حيث جرى تسليمها كاملة لذوي المصابين فور نقلهم إلى المستشفى دون أي تأخير.

وشمل التكريم المسعف سامح صلاح عيد وفني القيادة جرجس عبد الملاك جرجس والمسعف أحمد عبد الفتاح الجمل وفني القيادة طارق أحمد بيومي ومشرف القطاع أيمن السيد الشحات.

وفي ختام الحفل أشاد المحافظ بالنزاهة والروح المشرفة التي تحلّى بها أفراد الإسعاف، مؤكداً أن ما قاموا به يجسد أسمى معاني الشرف والالتزام والاحترافية في أداء الواجب الإنساني، وأنهم يمثلون نموذجًا مشرفًا يُحتذى به، معربًا عن فخر المحافظة بوجود كوادر لا تكتفي بإنقاذ الأرواح بل تصون ممتلكات المواطنين بكل أمانة ونبل.